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Путін пригрозив "вибити зуби" усім іноземним агресорам

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Володимир Путін заявив в четвер, що Москва "виб'є зуби" будь-якій державі, яка спробує захопити шматок території Росії. Про це Путін заявив під час відеоконференції на засіданні російського оргкомітету "Перемога", інформує УНН.

Путін пригрозив "вибити зуби" усім іноземним агресорам

Деталі

Російський президент, під час віртуальної зустрічі з офіційними особами процитував те, що, за його словами, було іноземними висловлюваннями, що ставлять під сумнів контроль Росії над багатим на енергоресурси Сибіром.

У Росії, аналогічний коментар, був приписаний колишньому держсекретареві США Мадлен Олбрайт, хоча вона заперечувала це.

"Деякі навіть насмілюються публічно заявити, що нібито несправедливо, що Росія володіє багатствами такого регіону, як Сибір. Тільки одна країна володіє їм", - сказав Путін.

Путін сказав, що Москва дасть різку і рішучу відповідь будь-якому потенційному агресору.

"Всі хочуть нас десь "вкусити" або "відкусити" що-небудь з наших, але ті, хто буде це робити, повинні знати, що ми виб'ємо їм всім зуби, щоб вони не змогли вкусити... ключем до цього є розвиток наших збройних сил", - сказав він.

Коментарі прозвучали на тлі прагнення домовитися про зустріч на вищому рівні між Путіним і президентом США Джо Байденом, спрямованої на запобігання подальшому погіршенню відносин Москви з Вашингтоном.

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