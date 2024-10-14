путін не повинен покладатися на нашу підтримку - Шольц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина залишається одним з найбільших прихильників України після США. Він наголосив, що мета ФРН- захист незалежності та суверенітету України.
Кремлівський диктатор володимир путін не може розраховувати на підтримку Німеччини, яка залишається одним з найбільших прихильників України після США. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Schweriner Volkszeitung, пише УНН.
Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі, після США ми є другим за величиною прихильником у світі, і ми залишимося такими. Це важливий сигнал для України - і кришталево чіткий сигнал путіну: російський президент не повинен покладатися на нашу підтримку
За його словами, путін веде жахливу війну більше двох з половиною років, яка призвела до великої кількості смертей і руйнувань.
Шольц наголосив, що їхня мета - щоб Україна могла захистити свою незалежність і суверенітет.
"Багато країн світу бачать це так само, як і ми. Вже було кілька міжнародних конференцій у Копенгагені, Джидді, Валлетті, Давосі та останнім часом у Бюргенштоці у Швейцарії, щоб обговорити, як можна закінчити цю війну. На наступній конференції росія повинна сісти за стіл", - додав він.
Нагадаємо
Німеччина за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року, який включатиме системи ППО, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси.