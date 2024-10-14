путин не должен полагаться на нашу поддержку - Шольц
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия остается одним из крупнейших сторонников Украины после США. Он подчеркнул, что цель ФРГ - защита независимости и суверенитета Украины.
Кремлевский диктатор владимир путин не может рассчитывать на поддержку Германии, которая остается одним из крупнейших сторонников Украины после США. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Schweriner Volkszeitung, пишет УНН.
Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, после США мы являемся вторым по величине сторонником в мире, и мы останемся таковыми. Это важный сигнал для Украины - и кристально четкий сигнал путину: российский президент не должен полагаться на нашу поддержку
По его словам, путин ведет ужасную войну более двух с половиной лет, которая привела к большому количеству смертей и разрушений.
Шольц подчеркнул, что их цель - чтобы Украина могла защитить свою независимость и суверенитет.
"Многие страны мира видят это так же, как и мы. Уже было несколько международных конференций в Копенгагене, Джидде, Валлетте, Давосе и в последнее время в Бюргенштоке в Швейцарии, чтобы обсудить, как можно закончить эту войну. На следующей конференции россия должна сесть за стол", - добавил он.
Напомним
Германия при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года, который будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.