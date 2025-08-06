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путін культивував відданість росіян своїм воєнним цілям, щоб запобігти миру - ISW

Київ • УНН

 • 1576 перегляди

Аналітики ISW стверджують, що кремль роками виправдовував максималістські цілі путіна, заручаючись підтримкою суспільства. Це унеможливлює мирне врегулювання, яке б не відповідало початковим військовим цілям рф.

путін культивував відданість росіян своїм воєнним цілям, щоб запобігти миру - ISW

російський диктатор володимир путін навмисно поставив себе в становище, коли він не може подати будь-яке мирне врегулювання як таке, що не відповідає його початковим воєнним цілям. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що кремль протягом багатьох років докладає узгоджених зусиль, щоб виправдати максималістські воєнні цілі путіна як необхідні для існування російської держави та заручитися суспільною підтримкою для тривалої війни, доки Росія не досягне таких цілей.

Російські державні та незалежні опитування на початку 2025 року показали, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, і кремль, ймовірно, використовує ці настрої, які він активно підживлював, щоб виправдати рішення путіна продовжувати війну

- зазначається у статті.

Адміністрація Трампа розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російського “тіньового флоту”, якщо путін не піде на перемир’я - ЗМІ05.08.25, 22:54 • 1866 переглядiв

Автори підкреслюють, що путін також збільшує залежність російського суспільства від військових витрат, вкладаючи багато ресурсів в оборонну промисловість рф, що зараз становить значну частину загального внутрішнього виробництва росії.

Будь-яке різке скорочення оборонних витрат росії, ймовірно, призведе до занепаду російської економіки в середньостроковій перспективі, що посилить бажання путіна продовжувати затяжну війну в Україні та розпалювати майбутні військові конфлікти, незважаючи на значні втрати росії на полі бою та критичні обмеження для її економіки

- прогнозують в ISW.

Там роблять висновок, що путін навмисно "культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям" і не ставив умов для будь-яких відступів від мирного врегулювання, яке не відповідає його початковим воєнним цілям.

Нагадаємо

За інформацією Bloomberg, росія розглядає варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі введення санкцій зі сторони США.

Трамп: Рішення щодо санкцій проти рф буде ухвалено після візиту Віткоффа до москви06.08.25, 00:32 • 1996 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Інститут вивчення війни
Україна