Путин культивировал преданность россиян своим военным целям, чтобы предотвратить мир - ISW

Российский диктатор Владимир Путин намеренно поставил себя в положение, когда он не может представить какое-либо мирное урегулирование как не соответствующее его первоначальным военным целям. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики указывают, что Кремль на протяжении многих лет прилагает согласованные усилия, чтобы оправдать максималистские военные цели Путина как необходимые для существования российского государства и заручиться общественной поддержкой для длительной войны, пока Россия не достигнет таких целей.

Российские государственные и независимые опросы в начале 2025 года показали, что большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине, и Кремль, вероятно, использует эти настроения, которые он активно подпитывал, чтобы оправдать решение Путина продолжать войну

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Авторы подчеркивают, что Путин также увеличивает зависимость российского общества от военных расходов, вкладывая много ресурсов в оборонную промышленность РФ, что сейчас составляет значительную часть общего внутреннего производства России.

Любое резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, приведет к упадку российской экономики в среднесрочной перспективе, что усилит желание Путина продолжать затяжную войну в Украине и разжигать будущие военные конфликты, несмотря на значительные потери России на поле боя и критические ограничения для ее экономики