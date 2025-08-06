Путин культивировал преданность россиян своим военным целям, чтобы предотвратить мир - ISW
Киев • УНН
Аналитики ISW утверждают, что Кремль годами оправдывал максималистские цели Путина, заручаясь поддержкой общества. Это делает невозможным мирное урегулирование, которое не соответствовало бы первоначальным военным целям РФ.
Российский диктатор Владимир Путин намеренно поставил себя в положение, когда он не может представить какое-либо мирное урегулирование как не соответствующее его первоначальным военным целям. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что Кремль на протяжении многих лет прилагает согласованные усилия, чтобы оправдать максималистские военные цели Путина как необходимые для существования российского государства и заручиться общественной поддержкой для длительной войны, пока Россия не достигнет таких целей.
Российские государственные и независимые опросы в начале 2025 года показали, что большинство россиян поддерживают продолжение войны в Украине, и Кремль, вероятно, использует эти настроения, которые он активно подпитывал, чтобы оправдать решение Путина продолжать войну
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Авторы подчеркивают, что Путин также увеличивает зависимость российского общества от военных расходов, вкладывая много ресурсов в оборонную промышленность РФ, что сейчас составляет значительную часть общего внутреннего производства России.
Любое резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, приведет к упадку российской экономики в среднесрочной перспективе, что усилит желание Путина продолжать затяжную войну в Украине и разжигать будущие военные конфликты, несмотря на значительные потери России на поле боя и критические ограничения для ее экономики
Там делают вывод, что Путин намеренно "культивировал преданность российского общества своим военным целям" и не ставил условий для каких-либо отступлений от мирного урегулирования, которое не соответствует его первоначальным военным целям.
Напомним
По информации Bloomberg, Россия рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы попытаться предотвратить угрозу введения санкций со стороны США.
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