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Пропагандисти рф поширюють фейк про "знищення військового ешелону" у Сумах - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 10559 перегляди

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито «знищення військового ешелону» у Сумах. Насправді, удар було завдано по пасажирському потягу на Чернігівщині.

Пропагандисти рф поширюють фейк про "знищення військового ешелону" у Сумах - ЦПД РНБО

Російські пропагандистські ресурси поширюють черговий фейк про нібито знищення "військового ешелону" у Сумах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram, пише УНН.

Деталі 

"російські пропагандисти поширюють фейк про нібито "знищення військового ешелону" у Сумах. Насправді 14 квітня армія рф ударними дронами атакувала пасажирський потяг у Семенівці Чернігівської області. До моменту відправлення залишалося пів години, тому у вагоні ще не було людей", - ідеться в дописі.

На Чернігівщині через ранкові обстріли рф не курсуватимуть деякі поїзди14.04.25, 14:52 • 8874 перегляди

Повідомляється, що світлини з місця удару на Чернігівщині пропагандисти використали для фейку, видавши їх за нібито "військовий ешелон" у Сумах.

"Мета подібних фейків - виправдати терористичний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. Це чергове свідчення того, що росіяни не хочуть миру і вибирають своїми цілями будь-які цивільні об'єкти: лікарні, дитячі садки, житлові будинки чи пасажирські потяги", - вказали в ЦПД.

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