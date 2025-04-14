Пропагандисти рф поширюють фейк про "знищення військового ешелону" у Сумах - ЦПД РНБО

Російські пропагандистські ресурси поширюють черговий фейк про нібито знищення "військового ешелону" у Сумах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram, пише УНН.

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"російські пропагандисти поширюють фейк про нібито "знищення військового ешелону" у Сумах. Насправді 14 квітня армія рф ударними дронами атакувала пасажирський потяг у Семенівці Чернігівської області. До моменту відправлення залишалося пів години, тому у вагоні ще не було людей", - ідеться в дописі.

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Повідомляється, що світлини з місця удару на Чернігівщині пропагандисти використали для фейку, видавши їх за нібито "військовий ешелон" у Сумах.

"Мета подібних фейків - виправдати терористичний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. Це чергове свідчення того, що росіяни не хочуть миру і вибирають своїми цілями будь-які цивільні об'єкти: лікарні, дитячі садки, житлові будинки чи пасажирські потяги", - вказали в ЦПД.

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