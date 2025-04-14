Пропагандисты рф распространяют фейк об "уничтожении военного эшелона" в Сумах - ЦПД СНБО

Российские пропагандистские ресурсы распространяют очередной фейк о якобы уничтожении "военного эшелона" в Сумах. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, пишет УНН.

Детали

"российские пропагандисты распространяют фейк о якобы "уничтожении военного эшелона" в Сумах. На самом деле 14 апреля армия рф ударными дронами атаковала пассажирский поезд в Семеновке Черниговской области. До момента отправления оставалось полчаса, поэтому в вагоне еще не было людей", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что фотографии с места удара в Черниговской области пропагандисты использовали для фейка, выдав их за якобы "военный эшелон" в Сумах.

"Цель подобных фейков - оправдать террористический удар по объекту гражданской инфраструктуры. Это очередное свидетельство того, что россияне не хотят мира и выбирают своими целями любые гражданские объекты: больницы, детские сады, жилые дома или пассажирские поезда", - указали в ЦПД.

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