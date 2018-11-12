Проект змін в Конституції щодо Криму розглянуть найближчим часом - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Конституційна комісія найближчим часом розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму. Про це йдеться в листі Президента України Петра Порошенка, яке було передано делегатам Курултаю, присутніх на конференції в Києві 12 листопада, передає УНН.
"Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні", - зазначив Порошенко в листі, який зачитав глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.
У листі Порошенко також висловив слова подяки тим делегатам, які не побоялися приїхати на конференцію в Києві.
Відзначимо, в Києві проходить конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання. На захід приїхали понад 200 учасників.
Нагадаємо, 19 вересня Р.Чубаров повідомив, що робоча група конституційної комісії України підготувала проект змін і доповнень до Конституції щодо Криму.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України анонсував розробку змін до Конституції щодо АР Крим.