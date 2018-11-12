Проект изменений в Конституцию по Крыму рассмотрят в ближайшее время – Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Конституционная комиссия в ближайшее время рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. Об этом говорится в письме Президента Украины Петра Порошенко, которое было передано делегатам Курултая, собравшимся на конференции в Киеве 12 ноября, передает УНН.
“Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине”, — отметил Порошенко в письме, которое зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.
В письме Порошенко также высказал слова благодарности тем делегатам, которые не побоялись приехать на конференцию в Киеве.
Отметим, в Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали более 200 участников.
Напомним, 19 сентября Р.Чубаров сообщил, что рабочая группа конституционной комиссии Украины подготовила проект изменений и дополнений в Конституцию относительно Крыма.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины анонсировал разработку изменений в Конституцию относительно АР Крым.