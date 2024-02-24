Президентка Єврокомісії передала 50 позашляховиків правоохоронцям у зоні бойових дій
Київ • УНН
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн передала 50 позашляховиків Toyota українським правоохоронцям у річницю російського вторгнення для забезпечення безпеки на звільнених територіях.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до Києва у роковини повномасштабного вторгнення рф, передала українським правоохоронцям 50 автомобілів Toyota 4x4 Prado. Про це повідомляє пресслужба МВС, пише УНН.
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Церемонія передачі авто відбулася на Софійській площі в центрі Києва за участю генпрокурора Андрія Костіна, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і очільника Нацполіції Івана Вигівського
Зокрема, для Національної поліції передбачено 30 позашляховиків, для Офісу генпрокурора – 20.
Я рада передати Національній поліції і Офісу генерального прокурора ці автомобілі. Я знаю, що ви робите величезну роботу для безпеки і стабільності на територіях, які звільняються, і я хочу, щоб ці автомобілі допомагали вам у роботі. Ще я дякую за хоробрість українському народу – чоловікам і жінкам. Дякую за те, що ви робите
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Своєю чергою міністр внутрішніх справ зазначив, що на деокупованих територіях щодня на чергування виходять дві тисячі патрулів, а працівники Нацполіції займаються доставкою гуманітарної допомоги і медикаментів.
Ці 30 автомобілів, які ви передаєте Національній поліції, вже завтра будуть на територіях, наближених до зон бойових дій
Нагадаємо
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ у другу річницю вторгнення росії в Україну, щоб продемонструвати незмінну підтримку країни.