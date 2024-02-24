Президент Еврокомиссии передала 50 внедорожников правоохранителям в зоне боевых действий

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, который прибыла в Киев в годовщину полномасштабного вторжения рф, передала украинским правоохранителям 50 автомобилей Toyota 4x4 Prado. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.

Детали

Церемония передачи авто состоялась на Софийской площади в центре Киева при участии генпрокурора Андрея Костина, министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Нацполиции Ивана Выговского

В частности, для Национальной полиции предусмотрено 30 внедорожников, для Офиса генпрокурора - 20.

Я рада передать Национальной полиции и Офису генерального прокурора эти автомобили. Я знаю, что вы делаете огромную работу для безопасности и стабильности на территориях, которые освобождаются, и я хочу, чтобы эти автомобили помогали вам в работе. Еще я благодарю за храбрость украинский народ - мужчин и женщин. Спасибо за то, что вы делаете - сказала президент Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется

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В свою очередь министр внутренних дел отметил, что на деоккупированных территориях ежедневно на дежурство выходят две тысячи патрулей, а работники Нацполиции занимаются доставкой гуманитарной помощи и медикаментов.

Эти 30 автомобилей, которые вы передаете Национальной полиции, уже завтра будут на территориях, приближенных к зонам боевых действий - подчеркнул Клименко.

Напомним

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку страны.