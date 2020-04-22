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Правозахисники про заклики мера Івано-Франківська вивезти ромів з міста: це вже не перша подібна заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Представники правозахисної організації Amnesty International вважають, що влада має розслідувати дискримінаційні заклики мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо ромської етнічної групи та гарантувати дотримання прав усіх людей без винятку, передає УНН з посиланням на їхню заяву.

“Заяви, що прозвучали від мера Івано-Франківська, є неприпустимим порушенням прав людини, особливо якщо зважити на те, що це вже не перша подібна (дискримінаційна) заява очільника міста. Висловлювання пана Марцінківа мають ознаки мови ворожнечі та можуть призвести до розпалювання ненависті щодо окремих груп населення, особливо зараз, у часи невизначеності та соціального напруження. Окрім того, озвучені вказівки міського голови щодо необхідності вивезти представників/-ць ромської спільноти з міста напряму порушують права осіб на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, що закріплені в українському законодавстві”, — йдеться в заяві.

Повідомляється, що поліція міста у своїх діях повинна керуватися Законом України “Про національну поліцію” та Законом України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, у яких чітко прописана заборона на будь-які привілеї чи обмеження, у тому числі за ознакою раси, кольору, шкіри, етнічного та соціального походження і т.д.

“Офіційні особи, що дозволяють собі подібні висловлювання, мають бути притягнуті до відповідальності”, — заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив із заявою, в якій він вимагав від поліції вивезти з міста представників ромської спільноти, що, на думку правозахисників, “є проявом не лише мови ворожнечі, але й закликом до порушенням прав етнічної групи”.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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