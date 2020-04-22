Правозащитники о призывах мэра Ивано-Франковска вывезти ромов из города: это уже не первое подобное заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Представители правозащитной организации Amnesty International считают, что власти должны расследовать дискриминационные призывы мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива по ромской этнической группе и гарантировать соблюдение прав всех людей без исключения, передает УНН со ссылкой на их заявление.
“Заявления, прозвучавшие от мэра Ивано-Франковска, недопустимо нарушением прав человека, особенно если учесть, что это уже не первое подобное (дискриминационное) заявление главы города. Высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения, особенно сейчас, во времена неопределенности и социальной напряженности. Кроме того, озвученные указания городского головы о необходимости вывезти представителей/-ць ромской общины из города напрямую нарушают права лиц на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, которые закреплены в украинском законодательстве”, — говорится в заявлении.
Сообщается, что полиция города в своих действиях должен руководствоваться Законом Украины “О национальной полиции” и Законом Украины “Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине”, в которых четко прописан запрет на любые привилегии или ограничения, в том числе по признаку расы , цвета, кожи, этнического и социального происхождения и т.д.
“Официальные лица, позволяющие себе подобные высказывания, должны быть привлечены к ответственности”, — заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил с заявлением, в котором он требовал от полиции вывезти из города представителей ромской общины, что, по мнению правозащитников, “является проявлением не только языка вражды, но и призывом к нарушениям прав этнической группы”.
По данному факту полиция открыла уголовное производство.