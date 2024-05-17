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ППО збила всі 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136"

ППО збила всі 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136"

Київ • УНН

 • 27101 перегляди

Всі 20 ворожих "шахедів" були знищені в повітряному просторі Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей українськими силами протиповітряної оборони.

ППО знищила всі 20 ворожих "шахедів" у повітряному просторі Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

У ніч на 17 травня 2024 року російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136". Запуски були здійснені з районів Приморсько-Ахтарськ та курськ у рф.

Для відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил України, мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.

Завдяки скоординованим діям усіх підрозділів, усі 20 ворожих "шахедів" були успішно знищені у повітряному просторі Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

рф зазнає втрат: 1410 військовослужбовців загинули за добу17.05.24, 07:49 • 23203 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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