ППО збила всі 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136"
Київ • УНН
Всі 20 ворожих "шахедів" були знищені в повітряному просторі Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей українськими силами протиповітряної оборони.
ППО знищила всі 20 ворожих "шахедів" у повітряному просторі Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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У ніч на 17 травня 2024 року російські війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 20 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136". Запуски були здійснені з районів Приморсько-Ахтарськ та курськ у рф.
Для відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил України, мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.
Завдяки скоординованим діям усіх підрозділів, усі 20 ворожих "шахедів" були успішно знищені у повітряному просторі Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
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