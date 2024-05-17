ПВО сбила все 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136"

ПВО уничтожила все 20 вражеских "шахедов" в воздушном пространстве Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 17 мая 2024 года российские войска совершили атаку на Украину, используя 20 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136". Запуски были осуществлены из районов Приморско-Ахтарск и курск в рф.

Для отражения воздушного нападения привлекли истребительную авиацию и зенитные ракетные войска Воздушных Сил Украины, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.

Благодаря скоординированным действиям всех подразделений, все 20 вражеских "шахедов" были успешно уничтожены в воздушном пространстве Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

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