Пожежу в одеському коледжі визнали НС регіонального рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Смертельну пожежу в одеському коледжі визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций під час наради, передає УНН.
"Я б відніс цю надзвичайну подію до надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня. І на основі того протоколу, через масштабність трагедії, я би хотів як голова обласної комісії оголосити рішення щодо створення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - повідомив Куций.
Так, штаб працюватиме в цілодобовому режимі.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 5 загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.