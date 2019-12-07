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Пожежу в одеському коледжі визнали НС регіонального рівня

Пожежу в одеському коледжі визнали НС регіонального рівня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Смертельну пожежу в одеському коледжі визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций під час наради, передає УНН.

"Я б відніс цю надзвичайну подію до надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня. І на основі того протоколу, через масштабність трагедії, я би хотів як голова обласної комісії оголосити рішення щодо створення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - повідомив Куций.

Так, штаб працюватиме в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 5 загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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