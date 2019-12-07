Пожар в одесском колледже признали ЧС регионального уровня

"Я бы отнес это чрезвычайное происшествие к чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. И на основе того протокола, из-за масштабности трагедии, я бы хотел как председатель областной комиссии объявить решение о создании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сообщил Куцый.

Так, штаб будет работать в круглосуточном режиме.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 5 погибших. Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.