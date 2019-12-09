Пожежа в Одесі: шістьох загиблих ще не ідентифікували
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Тіла шістьох осіб, загиблих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі, на ранок понеділка ще не ідентифіковано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано)", - вказали у відомстві.
Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.
На ранок 9 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи з гасіння окремих осередків тління конструкцій будівлі. Всього з початку розбирання завалу вивезено 1 тис. 344 куб. м будівельних конструкцій.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.