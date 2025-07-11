Постачання неякісного одягу для ЗСУ: до суду скеровано обвинувальний акт стосовно кума львівського бізнесмена Гринкевича

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно ще одного фігуранта масштабної корупційної справи, пов’язаної з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора за результатами досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України із заподіянням збитків державі на понад 1,16 млрд гривень - йдеться у повідомленні ОГП.

За даними УНН йдеться про Володимира Беньо, співзасновника благодійного фонду "Hope UA", який, за даними слідства, був залучений у махінації.

За даними прокурорів, обвинувачений входив до злочинної організації, створеної львівським бізнесменом. Він був його близьким другом дитинства та кумом. Очолюваний ним благодійний фонд використовувався для відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Фігурант масштабної корупційної справи через Інтерпол оголошений в міжнародний розшук. Відповідно до інформації слідства, наразі він переховується у столиці Австрії — Відні. У зв’язку з цим матеріали щодо нього були виділені в окреме кримінальне провадження - розповіли в ОГП.

У середу, 9 липня 2025 року, обвинувальний акт стосовно розшукуваного спільника передали до суду для розгляду.

Нагадаємо

17 січня 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня того ж року сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

16 січня 2025 року ДБР завершило розслідування щодо Ігоря та Романа Гринкевичів за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ. Збитки держави склали понад 1,1 млрд грн, обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.