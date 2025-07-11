Постачання неякісного одягу для ЗСУ: до суду скеровано обвинувальний акт стосовно кума львівського бізнесмена Гринкевича

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
09:10 • 2812 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
08:32 • 10094 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
07:47 • 15520 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
06:48 • 16841 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
06:21 • 18093 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
05:21 • 17900 перегляди
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині
11 липня, 02:07 • 18929 перегляди
Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах
10 липня, 16:18 • 27317 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 126359 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 133469 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.9м/с
45%
747мм
Популярнi новини
Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села11 липня, 00:48 • 24325 перегляди
Нічний удар по Чугуєву: зруйновані будинки та лікарня, є поранені11 липня, 01:03 • 19295 перегляди
Ранковий вибух у Харкові: ворог атакує місто ударними дронами11 липня, 02:42 • 21550 перегляди
Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад11 липня, 03:12 • 26142 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 30367 перегляди
Публікації
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 30446 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 88670 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 126359 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 133469 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 116218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Харків
Реклама
УНН Lite
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям09:16 • 1404 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 31372 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 173506 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 300663 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 477585 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Постачання неякісного одягу для ЗСУ: до суду скеровано обвинувальний акт стосовно кума львівського бізнесмена Гринкевича

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно кума львівського бізнесмена Гринкевича, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міноборони, завдавши збитків на понад 1,16 млрд гривень. Обвинувачений, оголошений у міжнародний розшук, переховується у Відні.

Постачання неякісного одягу для ЗСУ: до суду скеровано обвинувальний акт стосовно кума львівського бізнесмена Гринкевича

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно ще одного фігуранта масштабної корупційної справи, пов’язаної з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора за результатами досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт  стосовно спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України із заподіянням збитків державі на понад 1,16 млрд гривень

- йдеться у повідомленні ОГП. 

За даними УНН йдеться про Володимира Беньо, співзасновника благодійного фонду "Hope UA", який, за даними слідства, був залучений у махінації.

За даними прокурорів, обвинувачений входив до злочинної організації, створеної львівським бізнесменом. Він був його близьким другом дитинства та кумом. Очолюваний ним благодійний фонд використовувався для відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

Фігурант масштабної корупційної справи через Інтерпол оголошений в міжнародний розшук. Відповідно до інформації слідства, наразі він переховується у столиці Австрії — Відні. У зв’язку з цим матеріали щодо нього були виділені в окреме кримінальне провадження

- розповіли в ОГП.

У середу, 9 липня 2025 року, обвинувальний акт стосовно розшукуваного спільника передали до суду для розгляду.

Нагадаємо

17 січня 2024 року ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня того ж року сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Згодом Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

16 січня 2025 року ДБР завершило розслідування щодо Ігоря та Романа Гринкевичів за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ. Збитки держави склали понад 1,1 млрд грн, обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Міністерство оборони України
Відень
Австрія
Україна
Одеса
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9