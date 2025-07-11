Поставка некачественной одежды для ВСУ: в суд направлен обвинительный акт в отношении кума львовского бизнесмена Гринкевича

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении еще одного фигуранта масштабного коррупционного дела, связанного с семьей львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора по результатам досудебного расследования направили в суд обвинительный акт в отношении сообщника львовского бизнесмена, который организовал поставки некачественного военного снаряжения для Министерства обороны Украины с причинением ущерба государству на более чем 1,16 млрд гривен - говорится в сообщении ОГП.

По данным УНН, речь идет о Владимире Бене, соучредителе благотворительного фонда "Hope UA", который, по данным следствия, был вовлечен в махинации.

По данным прокуроров, обвиняемый входил в преступную организацию, созданную львовским бизнесменом. Он был его близким другом детства и кумом. Возглавляемый им благотворительный фонд использовался для отмывания денег, полученных незаконным путем.

Фигурант масштабного коррупционного дела через Интерпол объявлен в международный розыск. Согласно информации следствия, сейчас он скрывается в столице Австрии — Вене. В связи с этим материалы по нему были выделены в отдельное уголовное производство - рассказали в ОГП.

В среду, 9 июля 2025 года, обвинительный акт в отношении разыскиваемого сообщника передали в суд для рассмотрения.

Напомним

17 января 2024 года ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, в деле об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января того же года сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

16 января 2025 года ГБР завершило расследование в отношении Игоря и Романа Гринкевичей за поставку некачественной военной одежды для ВСУ. Ущерб государству составил более 1,1 млрд грн, обвиняемым грозит до 15 лет заключения.