Посли ЄС схвалили пакет допомоги для Грузії на 30 мільйонів євро - ЗМІ
Київ • УНН
В ЄС схвалили надання нелетальної військової допомоги Грузії на суму 30 мільйонів євро з Європейського фонду миру.
Посли Євросоюзу підтримали надання Грузії нелетальної військової допомоги на 30 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Про це на своїй сторінці в X заявив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає УНН.
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За його словами, посли ЄС у середу "дали зелене світло" щодо надання Грузії нелетальної військової підтримки з Європейського фонду миру.
Сьогодні посли ЄС дали зелене світло 30 мільйонам євро нелетальної допомоги для Грузії в рамках Європейського фонду миру (EPF) – того самого бюджетного механізму, що не входить до ЄС, який використовувався для оплати зброї України
Довідково
Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями.
Завдяки фонду ЄС підтримує Збройні Сили України, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Республіка Молдова, Республіка Малі, Сомалі, Нігер, Боснія і Герцеговина.
Нагадаємо
Рада ЄС підтвердила виділення 5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру, включаючи спеціальний Фонд допомоги Україні для надання військового обладнання та тренувань для підтримки захисту України від російської агресії.