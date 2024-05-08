Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ

Послы Евросоюза поддержали предоставление Грузии нелетальной военной помощи на 30 миллионов евро из Европейского фонда мира. Об этом на своей странице в X заявил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает УНН.

Детали

По его словам, послы ЕС в среду "дали зеленый свет" по предоставлению Грузии нелетальной военной поддержки из Европейского фонда мира.

Сегодня послы ЕС дали зеленый свет 30 миллионам евро нелетальной помощи для Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF) - того самого бюджетного механизма, не входящего в ЕС, который использовался для оплаты оружия Украины - рассказал Йозвяк.

Справочно

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мероприятий совместной внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами.

Благодаря фонду ЕС поддерживает Вооруженные Силы Украины, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Республика Молдова, Республика Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина.

Напомним

Совет ЕС подтвердил выделение 5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира, включая специальный Фонд помощи Украине для предоставления военного оборудования и тренировок для поддержки защиты Украины от российской агрессии.