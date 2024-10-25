Посадовець Нацбанку, який погрожував військовому, вже місяць на лікарняному – ЗМІ

Начальник управління роботи з проблемними активами Національного банку Павло Поляруш, який погрожував білоруському військовому-добровольцю Андрію Трацевському, вже майже місяць перебуває на лікарняному. Водночас заяву про звільнення керівництву НБУ він не подавав. Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит інтернет-видання OBOZ.UA, пише УНН.

Контекст

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) 26 вересня заявив, що йому погрожував нетверезий Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Чиновник НБУ, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагали реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

У Національному банку України обмежилися коротким повідомленням, у якому натякнули, що Поляруша до відповідальності не притягуватимуть, бо "інцидент", у якому він фігурував, "не пов’язаний із виконанням професійних обов’язків" та стався в неробочий час.

Для того, аби трохи заспокоїти обурених українців в НБУ додали, що проведуть службову перевірку. Водночас, жодного засудження ситуації висловлено не було. Пізніше стало відомо, що Поляруш особисто вибачився перед Трацевським, конфлікт вичерпався і сторони подали заяви до правоохоронних органів щодо закриття кримінальних проваджень.

Директор департаменту безпеки Національного банку Олександр Паламарчук у відповідь на запит інтернет-видання підтвердив інформацію щодо врегулювання конфлікту, а також повідомив, що Поляруш із 27 вересня перебуває на лікарняному.

"У відкритих джерелах також з’явилася інформація з посиланням на коментар для засобів масової інформації Дарницького управління поліції ГУНП в м. Києві про закриття кримінального провадження за зверненням А. Трацевського. Кілька днів тому в соціальних мережах Андрія Трацевського з’явилося повідомлення, у якому він підтвердив врегулювання ситуації. У межах службової перевірки ця інформація також була верифікована", – повідомив Паламарчук, додавши, що НБУ отримав підтвердження від поліції, що кримінальне провадження щодо Поляруша було закрите.

Він також зазначив, що службова перевірка щодо Поляруша ще триває. Паламарчук уточнив, що стандартний термін службової перевірки в Нацбанку складає 20 робочих днів, але його можуть подовжити за потреби. Водночас, за його словами, за порушення трудової дисципліни до працівника Нацбанку може застосуватись тільки два заходи — догана або звільнення.

"Службова перевірка щодо обставин інциденту, який стався 26.09.2024 між начальником Управління роботи з проблемними активами Національного банку Павлом Полярушем та білоруським добровольцем Андрієм Трацевським, проводиться працівниками Департаменту безпеки, проте за потреби до її проведення можуть бути залучені працівники інших підрозділів Національного банку. Залучення до проведення службової перевірки представників влади та інших осіб не передбачено нормативно-правовими актами Національного банку", - зазначив Паламарчук.

У Нацбанку уточнили, що на час проведення службової перевірки Поляруша не відсторонювали і додали також, що посадовець не подавав заяву про звільнення із власної ініціативи. Крім того, в НБУ зазначили, що щодо Поляруша раніше не проводилась жодна службова перевірка і він не мав заохочень та дисциплінарних стягнень.

Водночас в Нацбанку не повідомили, чи повернули правоохоронці Полярушу вилучену у нього зброю, а також змовчали щодо протоколу, складеного поліцією на посадовця, за керування автомобілем у нетверезому стані.

Паламарчук також натякнув, що Поляруша навряд притягнуть до дисциплінарної відповідальності за конфлікт із військовим. "З огляду на викладене та до завершення службової перевірки передчасно ставити питання щодо застосування до Павла Поляруша заходів дисциплінарного стягнення", – зазначив він.

Додамо

Конфлікт з військовим – це не єдиний скандал у якому фігурують посадовці Нацбанку. Вже понад рік немає жодної комунікації з боку регулятора чи його голови Андрія Пишного щодо кримінального провадження проти директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими через можливе зловживання ним владою та службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Справа була відкрита через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду гарантування вкладів відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Йшлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими, який одночасно є головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів, яка призначає і звільняє його керівництво.

Таким чином Зима ймовірно поставив під сумнів незалежність дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО. До речі, за даними ЗМІ, саме Павло Поляруш був головним претендентом на посаду директора-розпорядника Фонду.

Крім того, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції м.Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ.

Варто зазначити, що у ситуації з Зимою керівництво Нацбанку не лише відмовчується, але навіть не проводить службової перевірки. Ба більше, опитані УНН експерти, припускають, що тут має місце політичний вплив і спроби затягнути розслідування, щоб в кінцевому результаті зовсім "злити" кримінальне провадження.

"У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобовʼязання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань", - зазначив фахівець з питань безпеки Сергій Шабовта.