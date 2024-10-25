Чиновник Нацбанка, который угрожал военному, уже месяц на больничном - СМИ

Начальник управления работы с проблемными активами Национального банка Павел Поляруш, который угрожал белорусскому военному-добровольцу Андрею Трацевскому, уже почти месяц находится на больничном. В то же время заявление об увольнении руководству НБУ он не подавал. Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос интернет-издания OBOZ.UA, пишет УНН.

Контекст

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) 26 сентября заявил, что ему угрожал нетрезвый Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Чиновник НБУ, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске". Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требовали реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "Угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

В Национальном банке Украины ограничились коротким сообщением, в котором намекнули, что Поляруша к ответственности привлекать не будут, потому что "инцидент", в котором он фигурировал, "не связан с выполнением профессиональных обязанностей" и произошел в нерабочее время.

Для того, чтобы немного успокоить возмущенных украинцев в НБУ добавили, что проведут служебную проверку. В то же время, никакого осуждения ситуации высказано не было. Позже стало известно, что Поляруш лично извинился перед Трацевским, конфликт исчерпался и стороны подали заявления в правоохранительные органы о закрытии уголовных производств.

Директор департамента безопасности Национального банка Александр Паламарчук в ответ на запрос интернет-издания подтвердил информацию об урегулировании конфликта, а также сообщил, что Поляруш с 27 сентября находится на больничном.

"В открытых источниках также появилась информация со ссылкой на комментарий для средств массовой информации Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве о закрытии уголовного производства по обращению А. Трацевского. Несколько дней назад в социальных сетях Андрея Трацевского появилось сообщение, в котором он подтвердил урегулирование ситуации. В рамках служебной проверки эта информация также была верифицирована", - сообщил Паламарчук, добавив, что НБУ получил подтверждение от полиции, что уголовное производство в отношении Поляруша было закрыто.

Он также отметил, что служебная проверка в отношении Поляруша еще продолжается. Паламарчук уточнил, что стандартный срок служебной проверки в Нацбанке составляет 20 рабочих дней, но его могут продлить при необходимости. В то же время, по его словам, за нарушение трудовой дисциплины к работнику Нацбанка может быть применено только две меры - выговор или увольнение.

"Служебная проверка по обстоятельствам инцидента, который произошел 26.09.2024 между начальником Управления по работе с проблемными активами Национального банка Павлом Полярушем и белорусским добровольцем Андреем Трацевским, проводится работниками Департамента безопасности, однако при необходимости к ее проведению могут быть привлечены работники других подразделений Национального банка. Привлечение к проведению служебной проверки представителей власти и других лиц не предусмотрено нормативно-правовыми актами Национального банка", - отметил Паламарчук.

В Нацбанке уточнили, что на время проведения служебной проверки Поляруша не отстраняли и добавили также, что чиновник не подавал заявление об увольнении по собственной инициативе. Кроме того, в НБУ отметили, что в отношении Поляруша ранее не проводилась ни одна служебная проверка и он не имел поощрений и дисциплинарных взысканий.

В то же время в Нацбанке не сообщили, вернули ли правоохранители Полярушу изъятое у него оружие, а также умолчали о протоколе, составленном полицией на чиновника, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Паламарчук также намекнул, что Поляруша вряд привлекут к дисциплинарной ответственности за конфликт с военным. "Учитывая изложенное и до завершения служебной проверки преждевременно ставить вопрос о применении к Павлу Полярушу мер дисциплинарного взыскания", – отметил он.

Добавим

Конфликт с военным - это не единственный скандал в котором фигурируют должностные лица Нацбанка. Уже более года нет никакой коммуникации со стороны регулятора или его главы Андрея Пышного по уголовному производству против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы из-за возможного злоупотребления им властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов, который назначает и увольняет его руководство.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ. Кстати, по данным СМИ, именно Павел Поляруш был главным претендентом на должность директора-распорядителя Фонда.

Кроме того, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Стоит отметить, что в ситуации с Зимой руководство Нацбанка не только отмалчивается, но даже не проводит служебной проверки. Более того, опрошенные УНН эксперты, предполагают, что здесь имеет место политическое влияние и попытки затянуть расследование, чтобы в конечном итоге совсем "слить" уголовное производство.

"У нас НБУ возглавил человек, который был главой "Ощадбанка", который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований", - отметил специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта.