Понад 500 населених пунктів знеструмлені, триває відновлення енергооб’єктів - Міненерго
Київ • УНН
527 населених пунктів залишаються без електрики через бойові дії та технічні проблеми. Енергетики відновили живлення для 16 268 споживачів, енергосистема збалансована, триває підготовка до зими.
Постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, водночас ситуація в енергосистемі залишається збалансованою. Понад 16 000 споживачам відновлено живлення.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
На ранок 09 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 527 населених пунктів. Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 268 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
Енергосистема залишається збалансованою. Триває активне відновлення енергооб’єктів. Також продовжується підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду.
Щодо стану мереж, вирішена проблема з лінією Україна-Молдова.
Південний регіон: з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, що призвело до зниження напруги на одному з енергетичних об'єктів. Крім того, внаслідок технологічних порушень знеструмлювались обладнання підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
Також технологічні порушення знижували напругу енергетичні об’єкти у Центральному регіоні.
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Північний регіон: у результаті технологічних порушень знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.
ЗАЕС
За офіційними даними, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.31 м. Вказується, що цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Імпорт
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2168 МВт*год та потужністю 601 МВт.
Нагадаємо
У 2024 році росія застосувала понад 1000 засобів ураження проти енергетичних об'єктів України. Втрати енергетичних потужностей перевищують 9 ГВт, що еквівалентно забезпеченню електроенергією чотирьох країн ЄС.