Понад 500 населених пунктів знеструмлені, триває відновлення енергооб’єктів - Міненерго

Постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, водночас ситуація в енергосистемі залишається збалансованою. Понад 16 000 споживачам відновлено живлення.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

На ранок 09 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 527 населених пунктів. Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 268 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Енергосистема залишається збалансованою. Триває активне відновлення енергооб’єктів. Також продовжується підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

Щодо стану мереж, вирішена проблема з лінією Україна-Молдова.

Південний регіон: з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, що призвело до зниження напруги на одному з енергетичних об'єктів. Крім того, внаслідок технологічних порушень знеструмлювались обладнання підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.