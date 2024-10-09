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Более 500 населенных пунктов обесточены, продолжается восстановление энергообъектов - Минэнерго

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9 октября 2024, 07:24  •  1910 просмотра

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527 населенных пунктов остаются без электричества из-за боевых действий и технических проблем. Энергетики восстановили питание для 16 268 потребителей, энергосистема сбалансирована, идет подготовка к зиме.

Постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, в то же время ситуация в энергосистеме остается сбалансированной. Более 16 000 потребителей восстановлено питание.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

На утро 09 октября остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 527 населенных пунктов. За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 16 268 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Энергосистема остается сбалансированной. Продолжается активное восстановление энергообъектов. Также продолжается подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. 

Относительно состояния сетей, решена проблема с линией Украина-Молдова.

Южный регион: по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы, что привело к снижению напряжения на одном из энергетических объектов. Кроме того, в результате технологических нарушений обесточивались оборудование подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

 - сообщает ведомство.

Также технологические нарушения снижали напряжение энергетические объекты в Центральном регионе.

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Северный регион: в результате технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме. 

ЗАЭС

По официальным данным, уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.31 м. Указывается, что этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 2168 МВт*ч и мощностью 601 МВт.

Напомним,

В 2024 году россия применила более 1000 средств поражения против энергетических объектов Украины. Потери энергетических мощностей превышают 9 ГВт, что эквивалентно обеспечению электроэнергией четырех стран ЕС.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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