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Понад 40% українців можуть переїхати через зимове погіршення умов - опитування

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

За даними Gradus, 42% українців не мають автономного обігріву, резервів електрики чи води. Безпека є головною причиною можливого переїзду.

Понад 40% українців можуть переїхати через зимове погіршення умов - опитування

Понад 40% українців розглядають можливість переїзду через погіршення умов життя взимку. Про це йдеться в результатах опитування компанії Gradus, передає УНН.

Деталі

35% не планують змінювати місце проживання навіть за складних обставин. Більшість респондентів досі залежать від централізованого електро-, водо- та теплопостачання.

42% проживають у помешканнях без обладнання для автономного обігріву, електропостачання або запасів води.

Основним чинником, що може спонукати до переїзду, є безпека. Також опитані назвали чинниками потенційних переїздів обмежений доступ до медичної допомоги, погіршення погодних умов, проблеми з громадським транспортом та освітою.

У разі переїзду половина опитаних майже половина опитаних розглядатиме тимчасове переміщення в межах України. Йдеться про сусідній населений пункт або іншу область. При цьому кожен п’ятий допускає можливість виїзду за кордон.

Нагадаємо

російське міністерство закордонних справ рекомендувало іноземним громадянам та дипломатам, які перебувають у Києві, покинути українську столицю і взагалі не приїжджати в Україну.

Євген Устименко

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