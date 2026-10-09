Более 40% украинцев могут переехать из-за ухудшения условий зимой - опрос
Киев • УНН
По данным Gradus, 42% украинцев не имеют автономного отопления, запасов электроэнергии или воды. Безопасность является главной причиной возможного переезда.
Более 40% украинцев рассматривают возможность переезда из-за ухудшения условий жизни зимой. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gradus, передает УНН.
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35% не планируют менять место жительства даже при сложных обстоятельствах. Большинство респондентов по-прежнему зависят от централизованного электро-, водо- и теплоснабжения.
42% проживают в жилье без оборудования для автономного отопления, электроснабжения или запасов воды.
Основным фактором, который может побудить к переезду, является безопасность. Также опрошенные назвали факторами потенциальных переездов ограниченный доступ к медицинской помощи, ухудшение погодных условий, проблемы с общественным транспортом и образованием.
В случае переезда половина опрошенных почти половина опрошенных будет рассматривать временное перемещение в пределах Украины. Речь идет о соседнем населенном пункте или другой области. При этом каждый пятый допускает возможность выезда за границу.
Напомним
российское министерство иностранных дел рекомендовало иностранным гражданам и дипломатам, находящимся в Киеве, покинуть украинскую столицу и вообще не приезжать в Украину.