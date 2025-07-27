Понад 150 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени

ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени

ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени

ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени 26 липня, 23:27 • 9592 перегляди