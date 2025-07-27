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Понад 150 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

Протягом доби 26 липня на фронті відбулося 153 бойові зіткнення. Ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував 28 ракет та скинув 124 керовані авіабомби, здійснив 5 754 обстріли та залучив 3 927 дронів-камікадзе.

Понад 150 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

Протягом доби 26 липня на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що за уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував 28 ракет та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 754 обстріли, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 927 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Білогір’я, Оріхів, Щербаки Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один артилерійський засіб та один склад боєприпасів противника

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили дев’ять атак загарбників. Також ворог завдав восьми авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 337 обстрілів, десять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог десять разів атакував позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

"Треба натиснути": економічні втрати росії через війну в Україні будуть іще відчутнішими - Зеленський26.07.25, 21:39 • 3810 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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