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Более 150 боевых столкновений за сутки: карты от Генштаба

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

В течение суток 26 июля на фронте произошло 153 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных и 62 авиационных удара, применил 28 ракет и сбросил 124 управляемые авиабомбы, совершил 5 754 обстрела и задействовал 3 927 дронов-камикадзе.

Более 150 боевых столкновений за сутки: карты от Генштаба

В течение суток 26 июля на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что по уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 62 авиационных удара, применил 28 ракет и сбросил 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 5 754 обстрела, в том числе 51 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3 927 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Белогорье, Орехов, Щербаки Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и один склад боеприпасов противника

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили девять атак захватчиков. Также враг нанес восемь авиаударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 337 обстрелов, десять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Купянска и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районе Григоровки.

На Краматорском направлении противник дважды безуспешно атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил три атаки в районах Торецка и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверово, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.

На Новопавловском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай, Малеевка, Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг десять раз атаковал позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 199 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 11 крылатых ракет и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

"Надо надавить": экономические потери России из-за войны в Украине будут еще ощутимее - Зеленский26.07.25, 21:39 • 3744 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Крылатая ракета
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Торецк
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Купянск
Tesla
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