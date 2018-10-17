Полторак: за Ічню до відповідальності притягнуто понад 65 осіб

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За фактами вибухів на складах під Ічнею до відповідальності було притягнуто понад 65 чоловік. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.