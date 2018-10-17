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Полторак: за Ічню до відповідальності притягнуто понад 65 осіб

Полторак: за Ічню до відповідальності притягнуто понад 65 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За фактами вибухів на складах під Ічнею до відповідальності було притягнуто понад 65 чоловік. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

"За ті події, які відбулися (під Ічнею – ред.) мною було притягнуто до відповідальності понад 65 чоловік. З них, заступник начальника Генштабу – був звільнений зі служби за службовою невідповідністю, 5 генералів отримали стягнення різного типу – починаючи від невідповідності займаним посадам завершуючи іншими і інші офіцери отримали стягнення", - повідомив С.Полторак.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. 

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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