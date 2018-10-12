Поліція затримала сімох погромників фастівської електрички

"За 20 хвилин, поки електропотяг був в дорозі від Фастова до Мотовилівки зловмисники побили всі вікна та відірвали сидіння у четвертому вагоні. Подія трапилась о 22:30", - йдеться у повідомленні.

Близько 07:00 працівники залізниці звернулися до поліції з повідомленням про пошкодження потягу. Не зважаючи на втрачений час — з моменту скоєння злочину пройшло більше 8 годин — поліцейським швидко вдалося встановити винуватців. Ними виявилися семеро жителів Мотовилівки віком від 16 до 19 років.

Наразі вирішується питання щодо їх затримання.

За фактом умисного пошкодження майна поліція відкрила кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Юнакам загрожує до 3 років позбавлення волі.

У свою чергу ПАТ “Укрзалізниця” вітає оперативну роботу правоохоронців та сподівається на швидке розслідування, встановлення винних, обставин та мотивів злочину.

Нагадаємо, 10 жовтня на перегоні Фастів-Мотовилівка, що на Київщині, група невідомих осіб фактично зруйнувала вагон приміського електропоїзда №6036 Фастів-Київ.