Полиция задержала семерых погромщиков фастовской электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Установлены и задержаны нескольких лиц, причастных к повреждению вагона электропоезда № 6036 Фастов-Киев. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“В течение 20 минут, пока электропоезд был в пути от Фастова до Мотовиловки злоумышленники побили все окна и оторвали сиденья в четвертом вагоне. Инцидент произошел в 22:30”, — говорится в сообщении.
Около 7:00 работники железной дороги обратились в полицию с сообщением о повреждении поезда. Несмотря на потерянное время — с момента совершения преступления прошло более 8 часов — полицейским быстро удалось установить виновников. Ими оказались семь жителей Мотовиловки в возрасте от 16 до 19 лет.
Сейчас решается вопрос по их задержанию.
По факту умышленного повреждения имущества полиция открыла уголовное производство. Досудебное расследование продолжается. Юношам грозит до 3 лет лишения свободы.
В свою очередь ПАО “Укрзализныця” приветствует оперативную работу правоохранительных органов и надеется на быстрое расследование, установление виновных, обстоятельств и мотивов преступления.
Напомним, 10 октября на перегоне Фастов-Мотовиловка в Киевской области, группа неизвестных лиц фактически разрушила вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов-Киев.