Поблизу урядової будівлі в Кабулі стався вибух, є загиблі

За офіційними даними, вибух прогримів 15 липня біля будівлі Міністерства відновлення і розвитку сільських районів Афганістану.

Повідомляється, що жертвами стали як мирні жителі, так і представники сил безпеки. У міністерстві, яке атакував нападник, повідомили, що він вчинив вибух біля воріт установи у час, коли її співробітники якраз покидали будівлю.

Ніхто поки не взяв на себе відповідальності за напад.

Нагадаємо, щонайменше 135 людей загинули внаслідок двох вибухів у Пакистані.