Поблизу урядової будівлі в Кабулі стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Щонайменше 7 людей загинули і ще 15 людей зазнали поранень через скоєний бойовиком-смертником вибух у афганській столиці Кабулі. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
За офіційними даними, вибух прогримів 15 липня біля будівлі Міністерства відновлення і розвитку сільських районів Афганістану.
Повідомляється, що жертвами стали як мирні жителі, так і представники сил безпеки. У міністерстві, яке атакував нападник, повідомили, що він вчинив вибух біля воріт установи у час, коли її співробітники якраз покидали будівлю.
Ніхто поки не взяв на себе відповідальності за напад.
Нагадаємо, щонайменше 135 людей загинули внаслідок двох вибухів у Пакистані.