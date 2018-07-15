Вблизи правительственного здания в Кабуле произошел взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По меньшей мере 7 человек погибли и еще 15 человек получили ранения из-за совершенного боевиком-смертником взрыва в афганской столице Кабуле. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
По официальным данным, взрыв прогремел 15 июля у здания Министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.
Сообщается, что жертвами стали мирные жители, так и представители сил безопасности. В министерстве, которое атаковал нападающий, сообщили, что он совершил взрыв у ворот учреждения во время, когда ее сотрудники как раз покидали здание.
Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.
Напомним, по меньшей мере 135 человек погибли в результате двух взрывов в Пакистане.