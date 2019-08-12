Південна Корея виключила Японію зі списку довірених партнерів

“Необхідно ввести систему контролю за експортом, оскільки проблематично співпрацювати з країною, яка періодично порушує основні принципи торгівлі”, — заявив Сун Юн Мо на брифінгу в Сеулі.

Згідно з новими правилами, Японія буде включена в другу з трьох категорій торгових партнерів. Таким чином, південнокорейським компаніям буде необхідно подавати окремий запит на дозвіл для експорту товарів до Японії. Процес розгляду запиту складе близько 15 днів, що на 10 днів довше, ніж при існуючій системі.

Відповідне рішення вступить в силу через 20 днів, протягом яких уряд Південної Кореї має намір винести цю ініціативу на обговорення громадян країни. Раніше Японія ставилася до першої категорії торгових партнерів поряд з 29 іншими державами, в які південнокорейські компанії за спрощеною процедурою можуть поставляти товари. До третьої категорії зараховані країни, експорт в які може бути дозволений лише як виняток при особливих обставинах.

Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав до зваженого відповіді на обмежувальні заходи Токіо проти Сеула в сфері торгівлі. Його слова наводить у понеділок агентство Yonhap.

“Наша відповідь на торговельні обмеження Японії не повинен бути емоційним, — підкреслив глава держави на зустрічі зі своїми радниками. — Необхідно не тільки зберігати рішучість, а й приймати важливі рішення, з огляду на довгострокові перспективи”.

Як повідомляв УНН, Korean Air припинить польоти на частину території Японії через санкційний конфлікт з Токіо.