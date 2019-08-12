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Южная Корея исключила Японию из списка доверенных партнеров

Южная Корея исключила Японию из списка доверенных партнеров

Киев  •  УНН

 • 9824 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Республика Корея (РК) решила исключить Японию из списка доверенных стран-партнеров, в которые по упрощенной процедуре могут поставляться товары южнокорейского производства. Об этом в понедельник заявил министр торговли, промышленности и энергетики РК Сун Юн Мо, пишет УНН со ссылкой на агентство Yonhap.

“Необходимо ввести систему контроля за экспортом, поскольку проблематично сотрудничать со страной, которая периодически нарушает основные принципы торговли”, — заявил Сун Юн Мо на брифинге в Сеуле.

Согласно новым правилам, Япония будет включена во вторую из трех категорий торговых партнеров. Таким образом, южнокорейским компаниям будет необходимо подавать отдельный запрос на разрешение для экспорта товаров в Японию. Процесс рассмотрения запроса составит около 15 дней, что на 10 дней дольше, чем при существующей системе.

Соответствующее решение вступит в силу спустя 20 дней, в течение которых правительство Южной Кореи намерено вынести данную инициативу на обсуждение граждан страны. Ранее Япония относилась к первой категории торговых партнеров наряду с 29 другими государствами, в которые южнокорейские компании по упрощенной процедуре могут поставлять товары. К третьей категории причислены страны, экспорт в которые может быть разрешен лишь в качестве исключения при особых обстоятельствах.

Между тем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к взвешенному ответу на ограничительные меры Токио против Сеула в сфере торговли. Его слова приводит в понедельник агентство Yonhap.

“Наш ответ на торговые ограничения Японии не должен быть эмоциональным, — подчеркнул глава государства на встрече со своими советниками. — Необходимо не только сохранять решимость, но и принимать важные решения, учитывая долгосрочные перспективы”.

Как сообщал УНН, Korean Air прекратит полеты на часть территории Японии из-за санкционного конфликта с Токио.

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