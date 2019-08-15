Підготовча група з нових нардепів сьогодні збирається на чергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів заплановане на середу, 15 серпня, о 16:00. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
На засіданні Підготовчої депутатської групи, яке відбудеться у четвер, 15 серпня, мають бути затверджені кількість комітетів нової Верховної Ради, їх назви та предмети відання.
Додамо, до складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії "Слуга народу" - 17, від партії "ОПЗЖ" - 3, від партії "Батьківщина" - 2, від партії "Європейська солідарність" - 2, від партії "Голос" - 1.