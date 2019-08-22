Підготовча депутатська група збереться на засідання 23 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України відбудеться у п'ятницю, 23 серпня. Про це УНН повідомили у пресслужбі парламенту.
Початок засідання запланований 23 серпня об 11:30.
Нагадаємо, що до складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії "Слуга народу" - 17, від партії "ОПЗЖ" - 3, від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2, від партії "Європейська солідарність" - 2, від партії "Голос" - 1.
Нагадаємо, цього тижня Підготовча депутатська група працює над кандидатурами в комітети Верховної Ради.