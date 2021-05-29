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Персонал на 50% не скорочуватимемо: у "Бєлавіа" відреагували на заборону країн на польоти

Київ • УНН

 • 22299 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Генеральний директор білоруських авіаліній "Бєлавіа" Ігор Чергінець заявив, що в компанії не будуть скорочувати штат персоналу на 50% через відмову країн приймати літаки авіакомпанії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Персонал на 50% не скорочуватимемо: у "Бєлавіа" відреагували на заборону країн на польоти

Цитата:

"Не дочекаєтеся, панове в смокінгах і метеликах, працівники кіностудій! Ми не скоротимо персонал на 50%, як ви б хотіли. Ми прорвемося!" - йдеться в його повідомленні.

Деталі

Гендиректор "Бєлавіа" засуджує країни за введення обмежень на польоти для авіакомпанії. Він підкреслив, що "Бєлавіа" ніякого стосунку до інциденту не має, в розслідування події з рейсом Ryanair 23 травня ще йде.

Він також нагадав про ситуацію, коли на початку пандемії коронавірусу білоруські літаки вивозили іноземних громадян, які застрягли за кордоном через карантин, незалежно від їх національності.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам - з 29 травня - в авіапросторі України.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

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