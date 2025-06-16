Переломний день: у Раді готуються до голосування за реформу АРМА

У вівторок, 17 червня, Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт №12374-д про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів. Це голосування може стати переломним не лише для перезавантаження всієї системи управління арештованим майном, а й виконаним маркером програми фінансової підтримки Ukraine Facility Plan, пише УНН.

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Законопроєкт пропонує комплексне оновлення системи, зокрема:

унормовує процедури ідентифікації активів;

вдосконалює управління різними типами активів;

підвищує прозорість роботи АРМА;

розблоковує управління корпоративними правами компаній, пов'язаних з державою-агресором;

врегульовує питання арештованих санкційних активів.

Окрім того, документ передбачає проведення прозорого аудиту роботи АРМА, нові правила обрання та звільнення керівника агентства і запровадити чіткий механізм управління активами. Цей законопроєкт не лише має повернути довіру до інституції, яка за задумом має захищати державні інтереси, а й є важливим інструментом виконання Україною зобов’язань у межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility Plan.

На тлі останніх гучних скандалів навколо рішень АРМА - від передання активів людям, повʼязаним із колишніми власниками, до тендеру на автомобіль за майже 3 мільйони гривень - суспільний запит на зміну підходів до управління арештованим майном лише зростає.

Цей законопроєкт підтримали і в профільному антикорупційному комітеті, і громадські активісти, і міжнародні партнери.

Активно не підтримує його лише голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума. На її думку, документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом".

Чи вистачить у сесійній залі ВР голосів "за", щоб зробити систему управління арештованими активами ефективною, прозорою і підконтрольною суспільству? Надія є, адже держава під час повномасштабної війни не може дозволити собі утримувати орган, що втратив довіру.