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Переломний день: у Раді готуються до голосування за реформу АРМА

Київ • УНН

 • 54 перегляди

17 червня ВР розгляне законопроєкт про реформу АРМА. Він передбачає оновлення системи, аудит, прозорість та нові правила управління активами.

Переломний день: у Раді готуються до голосування за реформу АРМА

У вівторок, 17 червня, Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт №12374-д про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів. Це голосування може стати переломним не лише для перезавантаження всієї системи управління арештованим майном, а й виконаним маркером програми фінансової підтримки Ukraine Facility Plan, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт пропонує комплексне оновлення системи, зокрема:

  • унормовує процедури ідентифікації активів; 
    • вдосконалює управління різними типами активів;  
      • підвищує прозорість роботи АРМА; 
        • розблоковує управління корпоративними правами компаній, пов'язаних з державою-агресором; 
          • врегульовує питання арештованих санкційних активів.

            Окрім того, документ передбачає проведення прозорого аудиту роботи АРМА, нові правила обрання та звільнення керівника агентства і запровадити чіткий механізм управління активами. Цей законопроєкт не лише має повернути довіру до інституції, яка за задумом має захищати державні інтереси, а й є важливим інструментом виконання Україною зобов’язань у межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility Plan. 

            На тлі останніх гучних скандалів навколо рішень АРМА - від передання активів людям, повʼязаним із колишніми власниками, до тендеру на автомобіль за майже 3 мільйони гривень - суспільний запит на зміну підходів до управління арештованим майном лише зростає.

            Цей законопроєкт підтримали і в профільному антикорупційному комітеті, і громадські активісти, і міжнародні партнери.

            Активно не підтримує його лише голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума. На її думку, документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом".

            Чи вистачить у сесійній залі ВР голосів "за", щоб зробити систему управління арештованими активами ефективною, прозорою і підконтрольною суспільству? Надія є, адже держава під час повномасштабної війни не може дозволити собі утримувати орган, що втратив довіру.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

            ЕкономікаПолітика
            Верховна Рада України
            Європейський Союз
            Україна
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