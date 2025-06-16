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Переломный день: в Раде готовятся к голосованию за реформу АРМА

Киев • УНН

 • 26 просмотра

17 июня ВР рассмотрит законопроект о реформе АРМА. Он предусматривает обновление системы, аудит, прозрачность и новые правила управления активами.

Переломный день: в Раде готовятся к голосованию за реформу АРМА

Во вторник, 17 июня, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Это голосование может стать переломным не только для перезагрузки всей системы управления арестованным имуществом, но и выполненным маркером программы финансовой поддержки Ukraine Facility Plan, пишет УНН.

Детали

Законопроект предлагает комплексное обновление системы, в частности:

  • унормирует процедуры идентификации активов; 
    • совершенствует управление различными типами активов;  
      • повышает прозрачность работы АРМА; 
        • разблокирует управление корпоративными правами компаний, связанных с государством-агрессором; 
          • урегулирует вопросы арестованных санкционных активов.

            Кроме того, документ предусматривает проведение прозрачного аудита работы АРМА, новые правила избрания и увольнения руководителя агентства и внедрить четкий механизм управления активами. Этот законопроект не только должен вернуть доверие к институту, который по замыслу должен защищать государственные интересы, но и является важным инструментом выполнения Украиной обязательств в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility Plan. 

            На фоне последних громких скандалов вокруг решений АРМА - от передачи активов людям, связанным с бывшими владельцами, до тендера на автомобиль за почти 3 миллиона гривен - общественный запрос на изменение подходов к управлению арестованным имуществом только растет.

            Этот законопроект поддержали и в профильном антикоррупционном комитете, и общественные активисты, и международные партнеры.

            Активно не поддерживает его только глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. По ее мнению, документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом".

            Хватит ли в сессионном зале ВР голосов "за", чтобы сделать систему управления арестованными активами эффективной, прозрачной и подконтрольной обществу? Надежда есть, ведь государство во время полномасштабной войны не может позволить себе содержать орган, потерявший доверие.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            Экономикаполитика
            Верховная Рада
            Европейский Союз
            Украина
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