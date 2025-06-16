Переломный день: в Раде готовятся к голосованию за реформу АРМА

Во вторник, 17 июня, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Это голосование может стать переломным не только для перезагрузки всей системы управления арестованным имуществом, но и выполненным маркером программы финансовой поддержки Ukraine Facility Plan, пишет УНН.

Детали

Законопроект предлагает комплексное обновление системы, в частности:

унормирует процедуры идентификации активов;

совершенствует управление различными типами активов;

повышает прозрачность работы АРМА;

разблокирует управление корпоративными правами компаний, связанных с государством-агрессором;

урегулирует вопросы арестованных санкционных активов.

Кроме того, документ предусматривает проведение прозрачного аудита работы АРМА, новые правила избрания и увольнения руководителя агентства и внедрить четкий механизм управления активами. Этот законопроект не только должен вернуть доверие к институту, который по замыслу должен защищать государственные интересы, но и является важным инструментом выполнения Украиной обязательств в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility Plan.

На фоне последних громких скандалов вокруг решений АРМА - от передачи активов людям, связанным с бывшими владельцами, до тендера на автомобиль за почти 3 миллиона гривен - общественный запрос на изменение подходов к управлению арестованным имуществом только растет.

Этот законопроект поддержали и в профильном антикоррупционном комитете, и общественные активисты, и международные партнеры.

Активно не поддерживает его только глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. По ее мнению, документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом".

Хватит ли в сессионном зале ВР голосов "за", чтобы сделать систему управления арестованными активами эффективной, прозрачной и подконтрольной обществу? Надежда есть, ведь государство во время полномасштабной войны не может позволить себе содержать орган, потерявший доверие.