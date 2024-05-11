Пекін оцінив візит Сі Цзіньпіна до Європи як "успішний"
Київ • УНН
Візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Франції, Сербії та Угорщини зміцнив відносини Китаю з цими країнами та Європою, сприяючи співпраці та демонструючи зростаючий міжнародний вплив Китаю, вказали у Пекіні.
Візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до Європи був успішним, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, пише УНН з посиланням на CGTN.
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Глава КНР Сі Цзіньпін здійснив державні візити до Франції, Сербії та Угорщини з 5 по 10 травня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона, президента Сербії Александара Вучича, президента Угорщини Тамаша Шуйока та прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Ван, який також є членом Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, привітав цей візит як успішний, заявивши, що поїздка Сі Цзіньпіна зміцнила китайсько-французькі відносини, зміцнила китайсько-сербську дружбу та покращила китайсько-угорські зв'язки. Це також сприяло розвитку співпраці між Китаєм та Європою, додав Ван.
"Це подорож для продовження дружби, зміцнення взаємної довіри, підвищення впевненості та відкриття майбутнього", - заявив Ван.
Візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до Європи продемонстрував, що Китай став відповідальною великою країною з великим міжнародним впливом, сказав Ван.
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