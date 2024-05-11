Пекин оценил визит Си Цзиньпина в Европу как "успешный"

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Европу был успешным, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, пишет УНН со ссылкой на CGTN.

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Глава КНР Си Цзиньпин совершил государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, президента Сербии Александара Вучича, президента Венгрии Тамаша Шуйока и премьер-министра Виктора Орбана.

Ван, который также является членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, приветствовал этот визит как успешный, заявив, что поездка Си Цзиньпина укрепила китайско-французские отношения, укрепила китайско-сербскую дружбу и улучшила китайско-венгерские связи. Это также способствовало развитию сотрудничества между Китаем и Европой, добавил Ван.

"Это путешествие для продолжения дружбы, укрепления взаимного доверия, повышения уверенности и открытия будущего", - заявил Ван.

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Европу продемонстрировал, что Китай стал ответственной большой страной с большим международным влиянием, сказал Ван.

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