Пашиняна знову висунули кандидатом на посаду прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Керівника парламентської фракції "Елк" Нікола Пашиняна знову висунули кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Про це Радіо Азатутюн повідомили у фракції "Елк", передає УНН.
"Керівник парламентської фракції" Елк "("Вихід") Нікол Пашинян 41 підписом висунутий кандидатом на посаду прем'єр-міністра", - сказано в повідомленні.
Раніше представник фракції Арарат Мірзоян повідомив, що свої підписи надали як представники фракції "Елк", так і представники фракцій АРФ "Дашнакцутюн" і блоку "Царукян".
Другий тур голосування на виборах прем'єр-міністра відбудуться в парламенті Вірменії 8 травня.
Нагадаємо, під час голосування 1 травня Н.Пашінян не отримав достатню кількість голосів через позицію фракції Республіканської партії Вірменії, яка має більшість у вірменському парламенті.