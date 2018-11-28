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Паніку через введення воєнного стану поширюють "передвиборні гонщики" - Грановський

Паніку через введення воєнного стану поширюють "передвиборні гонщики" - Грановський

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Народний депутат України Олександр Грановський закликав депутатів Харківської міської ради пояснити жителям міста та області особливості режиму воєнного стану, передає УНН.

Важливість та необхідність цього кроку Грановський зрозумів після зустрічі з викладачами шкіл і лікарями Харкова, яка відбулася у вівторок, 27 листопада. Нагадаємо, Харківська область потрапила до переліку 10 регіонів, в яких було введено воєнний стан.

У Facebook депутат повідомив, що люди перебувають у цілковитій впевненості, ніби їхні квартири можуть відібрати для потреб армії, днями закриються школи та дитячі садки, а їхні діти не зможуть виїхати за межі міста. “Вчора зустрічався в Харкові з викладачами шкіл і лікарями. На особистому досвіді переконався в силі антидержавної та антилюдської пропаганди, спрямованої на досягнення єдиного результату — змусити містян нервувати і сформувати почуття ненависті до всіх, хто заважає окремим горе-політикам заробляти свої електоральні дивіденди”, — пише Олександр Грановський.

Депутат вважає, що паніку поширюють “передвиборні гонщики” у власних інтересах: “Вони і є справжніми ворогами... Просто обманюють людей”.

Для того, щоб припинити поширення чуток і помилкових інтерпретацій, Олександр Грановський звернувся до депутатів Харківської міської ради з проханням знайти час для того, щоб пояснити жителям міста та області всі особливості режиму воєнного стану.

“Для жителів окремих областей, в яких запроваджено відповідний режим, нічого не змінилося за станом на сьогодні й, упевнений, не зміниться. Голосування Верховної Ради надало Президенту можливість своєчасно реагувати у разі виникнення нових актів агресії як на суші, так і на воді. І йдеться про ризики абсолютно конкретні, а не абстрактні. На поточний момент ніхто не обмежив свободи і права ані харків’ян, ані жителів інших міст. Ніхто не відбирає майно, ніхто не відстежує дзвінки, ніхто нікого не зупиняє на кордоні, ніхто не закриває школи, ніхто і не збирався”, — коментує Олександр Грановський.

Він упевнений, що проінформувати населення й правильно пояснити те, що відбувається, — спільне завдання і депутатів Верховної Ради, і народних обранців у регіонах, і органів місцевої влади.

Українські Національні Новини

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