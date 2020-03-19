Пандемія коронавірусу: в Італію китайські лікарі привезли 400 тис. масок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В аеропорт італійського міста Мілан прилетіли китайські лікарі, які збираються допомагати італійцям побороти коронавірус. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана, передає УНН.
"Рейс з Китаю приземлився в аеропорту Мілан-Мальпенса з лікарями і пожертвуваними матеріалами для лікарень Ломбардії. Прибуло понад 400 000 масок, медичний захисний одяг та інші лікарняні матеріали", - повідомив губернатор.
Нагадаємо, що КНР відправить до Євросоюзу 2 млн масок, респіратори і тести на коронавірус.