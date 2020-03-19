Пандемия коронавируса: в Италию китайские врачи привезли 400 тыс. масок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В аэропорт итальянского города Милан прилетели китайские врачи, которые собираются помогать итальянцам побороть коронавирус. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, передает УНН.
"Рейс из Китая приземлился в аэропорту Милан-Мальпенсе с врачами и пожертвованными материалами для больниц Ломбардии. Прибыло более 400 000 масок, медицинская защитная одежда и другие больничные материалы", - сообщил губернатор.
Напомним, что КНР отправит в Евросоюз 2 млн масок, респираторы и тесты на коронавирус.