Пандемія коронавірусу: МЗС Білорусі заявило, що не розуміє про яку допомогу країні говорили у Кремлі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив, що 10 тисяч безкоштовних тестів з Росії країна витратила на перевірку транзитних пасажирів, далекобійників і будівельників АЕС з Росії. Він сказав в інтерв’ю TUT.BY, що не знає, про що говорив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коли повідомив про допомогу Білорусі, пише УНН.
За словами глави зовнішньополітичного відомства, 10 тисяч тестів вистачило на 2,5 дня роботи, тому що в країні кожен день витрачається по 4 тисячі. Переговори щодо купівлі 30 тисячі тестів у Росії застопорилися. За його словами, Білорусь отримала 50 тисяч тестів з інших країн. Також Макей сумнівається в ефективності російських тестів.
Він розповів, що головлікар інфекційної лікарні в Комунарці Денис Проценко повідомив про ймовірність виявлення коронавірусу на 60%. “Так що нам зараз ці тести не потрібні”, — сказав він.
Пан Макей не розуміє, про яку допомогу Білорусі в Кремлі повідомили журналістам. “Нам би самим хотілося зрозуміти, про яку допомогу йде мова. Може, допомога в тому, що несподівано закрили кордони, поставивши нас в таке становище?... Або ж ось ці 15 заражених людей приїхали з Нижнього Тагілу — це теж допомога Росії? Заради бога, ми всіх вилікуємо, всім допоможемо, впораємося з усім. Але хотілося б, щоб якщо робляться заяви, вони мали під собою підстави”, — сказав глава МЗС республіки.
У Білорусі виявлено майже 2 тисячі випадків зараження коронавірусом. Померли близько 20 осіб.