Пандемія коронавірусу: МЗС Білорусі заявило, що не розуміє про яку допомогу країні говорили у Кремлі

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив, що 10 тисяч безкоштовних тестів з Росії країна витратила на перевірку транзитних пасажирів, далекобійників і будівельників АЕС з Росії. Він сказав в інтерв’ю TUT.BY, що не знає, про що говорив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коли повідомив про допомогу Білорусі, пише УНН.