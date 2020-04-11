Пандемия коронавируса: МИД Беларуси заявило, что не понимает о какой помощи стране говорили в Кремле

По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тысяч тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тысячи. Переговоры по покупке 30 тысячи тестов у России застопорились. По его словам, Беларусь получила 50 тысяч тестов из других стран. Также Макей сомневается в эффективности российских тестов.

Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. “Так что нам сейчас эти тесты не нужны”, — сказал он.

Господин Макей не понимает, о какой помощи Беларуси в Кремле сообщили журналистам. “Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение?... Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания”, — сказал глава МИД республики.

В Беларуси выявлено почти 2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли около 20 человек.