Пандемия коронавируса: МИД Беларуси заявило, что не понимает о какой помощи стране говорили в Кремле

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28016 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава МИД Белоруси Владимир Макей сообщил, что 10 тысяч бесплатных тестов из России страна израсходовала на проверку транзитных пассажиров, дальнобойщиков и строителей АЭС из России. Он сказал в интервью TUT.BY, что не знает, о чем говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда сообщил о помощи Беларуси, пишет УНН.

По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тысяч тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тысячи. Переговоры по покупке 30 тысячи тестов у России застопорились. По его словам, Беларусь получила 50 тысяч тестов из других стран. Также Макей сомневается в эффективности российских тестов.

Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. “Так что нам сейчас эти тесты не нужны”, — сказал он.

Господин Макей не понимает, о какой помощи Беларуси в Кремле сообщили журналистам. “Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение?... Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания”, — сказал глава МИД республики.

В Беларуси выявлено почти 2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли около 20 человек.

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